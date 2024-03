Marburger Bund Einigung in Tarifverhandlungen für Ärzte an Unikliniken

Der Marburger Bund hatte für mehr als 20.000 Ärzte und Ärztinnen an 23 Universitätskliniken 12,5 Prozent mehr Gehalt und höhere Zuschläge für Regelarbeit in der Nacht, an Wochenenden und Feiertagen gefordert. Ein weiteres Ziel war die Neugestaltung der Regelungen zur Schicht- und Wechselschichtarbeit. In den Tarifverhandlungen hatten die Mediziner mehrmals die Arbeit niedergelegt.