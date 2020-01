Feuerwehr-Einsatz in Esslingen : Eingeklemmter Waschbär rettet sich selbst

Esslingen Feuerwehr und Tierrettung rückten in Esslingen (Baden-Württemberg) an, um einen Waschbär zu retten. Das Tier war zwischen einer Hauswand und einem Fallrohr eingeklemmt.

Ein eingeklemmter Waschbär hat in Esslingen für Aufregung gesorgt. Das Tier saß am Freitag in sechs Metern Höhe zwischen Hauswand und Fallrohr unterhalb der Regenrinne fest und kam nicht mehr weiter, wie die Polizei mitteilte. Als die Polizisten eintrafen, habe der Waschbär nur noch seine Hinterläufe bewegt und sich an der Fassade festgeklammert.