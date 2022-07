In eine Krepppapierrolle schneidet man an der unteren Seite drei Dreiecke. Dadurch entstehen Fransen. Die andere Krepppapierrolle lässt man genau wie die erste aufgerollt, schneidet sie aber in der Mitte durch: Sie ist dadurch nur noch halb so lang. Dann schneidet man auch hier an einer Seite drei Dreiecke aus.