Sorglos verreisen : So schützen Sie sich gegen Einbrecher in der Urlaubszeit

So schützen Sie sich gegen Einbrecher in der Urlaubszeit

Leipzig Urlaubszeit ist auch Einbruchszeit: So manchem Mieter oder Hausbesitzer droht bei der Rückkehr aus den Ferien eine böse Überraschung, denn Einbrecher haben oft leichtes Spiel. Polizei und Sicherheitsexperten raten daher zu gezielten Schutzmaßnahmen.

ZUGANG ERSCHWEREN

Einbrecher handeln meist unter starkem Zeitdruck. Sind sie nicht binnen drei bis fünf Minuten eingestiegen, wird die Entdeckungsgefahr oft zu groß, und sie lassen ab. Um den Einstieg so schwer wie möglich zu machen, sollten Mülltonnen und Gartenmöbel so gesichert werden, dass Diebe damit nicht übers Fenster in die Wohnung einsteigen können.