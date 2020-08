Verräterischer Fußabdruck : Wie ein Hundehaufen einen Einbrecher überführte

Hamburg Doppeltes Missgeschick In Hamburg trat ein mutmaßlicher Einbrecher in einen Hundehaufen. Dann versuchte er offenbar, seinen Schuh mit einem gestohlenen Handtuch zu säubern. Das half der Polizei immens.

Ein Schuhabdruck in einem Hundehaufen ist offensichtlich zwei Einbrechern in Hamburg zum Verhängnis geworden. Bei der Tat in einem Mehrfamilienhaus sei am Freitagabend einer der beiden mutmaßlichen Täter in den Haufen getreten - später hätten ihn die Beamten anhand seines Schuhprofils identifiziert, bestätigte die Polizei am Dienstag. Zuvor hatte das „Hamburger Abendblatt“ darüber berichtet. Der 27-Jährige und sein 19 Jahre alter Komplize seien noch am selben Abend festgenommen worden.