Im Winter und rund um die Feiertage sind besonders viele Einbrecher aktiv. Gegen die Kriminellen kann man sich gut wehren, wie eine Polizeistatistik zeigt: In rund 40 Prozent der Hauseinbrüche bleibt es nur beim Versuch, weil die Täter an aufmerksamen Nachbarn oder Sicherheitstechnik scheitern. So können Sie Ihre Wohnung besser schützen.