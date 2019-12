Einbruch ins Grüne Gewölbe : Ermittler veröffentlichen Foto des Fluchtfahrzeugs

Dresden Nach dem Einbruch in das Grüne Gewölbe in Dresden haben die Ermittler ein Überwachungskamera-Foto veröffentlicht, das das Fluchtfahrzeug der Täter zeigt. Die Polizei bittet zudem Touristen um Hilfe, die ab Anfang Oktober im Grünen Gewölbe Fotos gemacht haben.

Über eine Überwachungskamera sei ein Foto des Fluchtfahrzeugs gesichert worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch in Dresden mit. Es handele sich um einen hellen Audi A6 mit dunklem Dach. Die Polizei hat ein Hinweisportal eingerichtet. Die mutmaßlichen Täter hatten das Fahrzeug kurz nach der Tat in einer Dresdner Tiefgarage verbrannt.