Einbruch ins Grüne Gewölbe : Polizei prüft nach Juwelendiebstahl von Dresden Zusammenhang zur Clankriminalität

Berlin/Dresden Der spektakuläre Einbruch ins Grüne Gewölbe in Dresden hat weltweit Schlagzeilen gemacht. Jetzt gibt es neue Hinweise auf die möglichen Täter. Es gibt Parallelen zum Diebstahl einer 100-Kilo-Goldmünze in Berlin.

Jürgen Schmidt von der zuständigen Staatsanwaltschaft Dresden sagte der Deutschen Presse-Agentur dazu, die Sonderkommission stehe mit den Berliner Kollegen in Kontakt, um mögliche Parallelen zu dem Diebstahl der 100 Kilo schweren Goldmünze aus dem Bode-Museum 2017 in Berlin abzugleichen. Die Berliner Polizei verwies auf die Dresdner Ermittler.

Seit der Tat Ende November hat die Dresdner Polizei 802 Hinweise aus dem In- und Ausland erhalten. 24 davon gingen nach der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY...ungelöst“ am Mittwochabend ein, wie ein Polizeisprecher sagte. Darin hatte Moderator Rudi Cerne zur Mithilfe bei der Aufklärung des spektakulären Einbruchs aufgefordert. Die Beute besitzt einen hohen Materialwert, der kunsthistorische Wert ist unschätzbar.

Die Täter sollen laut „Berliner Morgenpost“ ein hydraulisches Spreizwerkzeug benutzt haben, wie es schon bei Verbrechen in Berlin der Fall war. Die Sonderkommission „Epaulette“ der Dresdner Polizei habe eine Abfrage an Polizeibehörden in ganz Deutschland gestellt, ob irgendwo Einbrüche bekannt seien, bei denen so ein Werkzeug gestohlen oder eingesetzt wurde. Das 40-köpfige Ermittlerteam, benannt nach einem der gestohlenen Schmuckstücke, fahndet nach insgesamt vier Tätern. Eine Belohnung von 500.000 Euro ist ausgesetzt.