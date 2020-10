Beute im Wert von rund 50.000 Euro : Juwelendieb stiehlt Schmuck und flieht auf E-Scooter

Hamburg Ein ganz besonders dreister Juwelendieb beschäftigt die Polizei in Hamburg. Der Verdächtige hatte am Freitagabend die Scheiben eines Juweliergeschäfts eingeschlagen und die Auslage leergeräumt. Danach flüchtete er auf einem Roller.

Nach dem Einbruch bei einem Juwelier in Hamburg sucht die Polizei nach dem Täter. Nach ersten Erkenntnissen soll ein Mann am Freitagabend zunächst mehrere Scheiben des Ladengeschäfts in einem Einkaufszentrum eingeschlagen haben und sich dann in der Auslage bedient haben, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte. Der Wert der gestohlenen Ringe und Ketten belaufe sich auf etwa 50.000 Euro. Zuvor hatte die „Bild“ berichtet.