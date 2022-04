27,7 Prozent weniger Wohnungseinbrüche : Einbrecher kamen 2021 nicht so oft zum Zug

Einbrecher kamen 2021 nicht so oft zum Zug

Berlin Zumindest ein Gutes hatte die Pandemie im vergangenen Jahr: Die Zahl der Wohnungseinbrüche ist laut Kriminalstatistik 2021 deutlich gesunken. Dafür ist die Zahl der Straftaten im digitalen Raum deutlich gestiegen.

Laut "Welt am Sonntag" ("WamS") verzeichnet die Polizeiliche Kriminalstatistik für 2021 insgesamt 54.236 Fälle, das ist ein Rückgang um 27,7 Prozent. Innenministerin Nancy Faeser (SPD) will die Statistik am kommenden Dienstag vorstellen.