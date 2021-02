Am 19. Februar 2020 kurz vor 22.00 Uhr fielen in der Nähe des Hanauer Heumarkt die ersten Schüsse. Anschließend begab sich R. zu einer Shishabar, wo er vier Schüsse durch die Tür abgab. Danach fuhr er in den Stadtteil Kesselstadt, wo er das Feuer im Vorraum eines Kiosks eröffnete. Vom Vorraum aus schoss der Mann zudem in die „Arena Bar“ (im Hintergrund zu sehen). Später wurden R. und seine Mutter in seiner Wohnung tot aufgefunden.