Beobachtungen in Köln Bundeswehr sucht Nachwuchs – auf der Gamescom

Neben dem Flugsimulator hat die Bundeswehr auch ein Fahrzeug mit auf die Videospiel-Messe gebracht, das in Krisengebieten eingesetzt wird. Der Rahmen ist in Tarnfarben gehalten, Türen oder Fenster gibt es keine, stattdessen eine Ladefläche am Heck des Fahrzeuges. Auch dieses Gefährt ist gefragt – als Kulisse für Fotos mit starken Posen. Wer das geländegängige Fahrzeug genug betrachtet hat, kann auch was Praktisches lernen und sich von einem Mitarbeiter der Bundeswehr Knotentechniken zeigen lassen. Doch das ist alles nichts gegen den Flugsimulator: Immer mehr, vor allem junge Leute drängen in die Schlange. Angesprochen werden sie nicht. An ihrem Stand agiert die Bundeswehr eher defensiv: Soldaten stehen ohne sichtbare Beschäftigung an einem runden Tisch. Selbst Leute, die direkt neben ihnen warten, sprechen sie nicht an.