Statistisches Bundesamt Die meisten Eier in Deutschland stammen aus Bodenhaltung

Rund 13,1 Milliarden Eier sind in Deutschland im vergangenen Jahr aus Betrieben mit mindestens 3.000 Hennenhaltungsplätzen auf den Markt gekommen. Damit sei die Zahl der produzierten Eier im Vergleich zum Vorjahr leicht um 0,7 Prozent gesunken, teilte das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mit.