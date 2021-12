Leiche im Koffer nach Bayern gebracht : Berliner Brüder sollen Schwester ermordet haben, wie sie westlich leben wollte

Berlin Die Berliner Staatsanwaltschaft wirft zwei 22 und 26 Jahre alten Brüdern vor, ihre 34-jährige Schwester in einen Hinterhalt gelockt und ihr die Kehle durchgeschnitten zu haben. Sie hätten sie „für ihren westlich orientierten Lebenswandel bestrafen“ wollen.

Die Staatsanwaltschaft Berlin hat Anklage gegen zwei Männer wegen des Verdachts eines vermeintlichen Ehrenmords an ihrer Schwester erhoben. Den 22 und 26 Jahre alten Brüdern wird Mord aus niedrigen Beweggründen vorgeworfen, wie die Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte. Die Afghanen wollten laut Anklage ihre 34 Jahre alte Schwester "für ihren westlich orientierten Lebenswandel bestrafen".

Die beiden Männer sollen die zweifache Mutter am 13. Juli in Berlin unter einem Vorwand zu einem Treffen gelockt und sie gemeinschaftlich getötet haben. Das Opfer wurde demnach gewürgt, außerdem wurde ihm die Kehle aufgeschnitten. Die Leiche ihrer Schwester sollen sie noch am Tattag in einem Rollkoffer mit einem Taxi zu einem Berliner Fernbahnhof, von dort mit der Bahn nach Bayern und schließlich mit einem Auto in die Nähe des Wohnortes des 26-Jährigen gebracht und dort vergraben haben.