Ehe für Alle : Mehr als 65.000 gleichgeschlechtliche Trauungen seit Einführung

Wiesbaden Seit der Einführung der Ehe für alle im Jahr 2017 sind in Deutschland mehr als 65.000 gleichgeschlechtliche Ehen geschlossen worden. 2021 war die Zahl der Trauungen allerdings rückläufig.

Dabei lagen bis Ende vergangenen Jahres die Frauen etwas vorne: So wurden knapp 33.300 Ehen zwischen Frauen und gut 32.300 zwischen Männern gezählt, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Für das aktuelle Jahr lagen noch keine endgültigen Daten vor.