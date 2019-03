Maschine kracht in Spargelfeld: Drei Tote bei Flugzeugabsturz in Südhessen

Drei Tote bei Flugzeugabsturz in Südhessen

Maschine kracht in Spargelfeld

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs in der Nähe eines Flugplatzes im südhessischen Egelsbach sind drei Menschen ums Leben gekommen. Unter den Opfern war eine der reichsten Frauen Russlands.

Die Maschine war am Sonntag auf ein Spargelfeld in Erzhausen gestürzt, teilte die Polizei mit. Nach ersten Erkenntnissen sei die sechssitzige Maschine nach ihrem Aufprall komplett ausgebrannt, sagte eine Polizeisprecherin in Darmstadt. Das Trümmerfeld umfasse einen Radius von bis zu 20 Metern. Die Unfallstelle wurde weiträumig abgesperrt.