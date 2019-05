Video zum Thema Muttertag : Edekas neuer Werbespot macht viele Papas wütend

Die Supermarkt-Kette wirbt mit einem neuen Spot für den Muttertag. Das Video wirkt aber eher wie eine Kampagne gegen Väter. Denn es zeigt ausschließlich Alltagssituation, in denen sich Papa nicht so gut anstellt. Einige Zuschauer ärgert das.

In der Küche sprudelt der Mixer über, beim Zöpfeflechten ziept’s, der Vater schläft in Arbeitskleidung beim Vorlesen der Gute-Nacht-Geschichte ein. Das Ende vom Lied beziehungsweise des Edeka-Werbespots ist: „Mama danke, dass du nicht Papa bist“, sagt eine Mädchen-Stimme. Dabei ist das Mädchen zu sehen, wie sie sich neben dem chips-mampfenden Vater zufrieden an Mamas Schulter kuschelt.