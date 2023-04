Konzert in Berlin im April Tickets für Ed Sheeran werden zu Wucherpreisen angeboten

Berlin · Der britische Superstar gibt schon am 17. April sein einziges Deutschland-Konzert in diesem Jahr. Innerhalb von Sekunden war das Konzert in Berlin ausverkauft. Das spielt Händlerinnen und Händlern auf dem Schwarzmarkt natürlich in die Karten.

04.04.2023, 10:00 Uhr

Der britische Popsänger Ed Sheeran steht am 17. April zum ersten und letzten Mal auf einer deutschen Bühne in diesem Jahr. Dann gibt er ein exklusives Konzert im Berliner Admiralspalast. Die Konzerthalle hat gerade mal eine Kapazität von maximal 1500 Personen, was die Deutschland-Show des britischen Superstars zu einer seiner intimsten seit mehr als zehn Jahren macht. Kein Wunder, dass die Nachfrage beim Vorverkauf am 31. März enorm hoch war. So waren die Tickets auf offiziellen Plattformen innerhalb von wenigen Sekunden ausverkauft. Ein Vorteil für Schwarzmarkt-Händlerinnen und Händler, denn die bieten die Tickets momentan für ein Vielfaches des ursprüngliches Preises von 115,15 Euro an. Laut t-online kosten die Tickets auf Zweitverwertungsseiten wie „Viagogo" ganze 450 bis 2.357 Euro. Damit laufen Käuferinnen und Käufer nicht nur Gefahr ein Vermögen auszugeben, sondern gehen auch das Risiko ein, dass die Tickets am Ende ungültig sind. Eine eigens entwickelte Ticketing-Technologie solle laut Veranstalter verhindern, dass inoffizielle Verkäuferinnen und Verkäufer die Tickets zu Wucherpreisen weiterverkaufen. Zu diesen würde auch ausdrücklich das Unternehmen „Viagogo" zählen. Sollten die unzulässigen Verkäufe identifiziert werden, müssen Käuferinnen und Käufer damit rechnen, dass ihre Tickets storniert werden. Wer das Risiko vermeiden möchte, sollte auf die Fan-to-Fan-Angebote der offiziell zugelassenen Händlerinnen und Händler zurückgreifen.

(ps)