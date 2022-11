Neue Regeln Ebay-Kleinanzeigen schränkt Haustier-Handel ein

Ein Verbot, auf der Plattform Tiere zu tauschen, zu vermieten oder zu verschenken, gibt es schon länger. Nun wird in den entsprechenden Kategorien der Preis-Typ „Zu verschenken“ auch technisch entfernt, so das Unternehmen weiter. Zudem werde die Kategorie „Weitere Haustiere“ in „Nutztiere“ umbenannt.