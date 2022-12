Skurrile Hitlist Das sind die elf kuriosesten Inserate bei Ebay Kleinanzeigen 2022

Was zusätzlich sehr skurril sein kann, ist, was die Leute auf der Plattform verkaufen. Denn einige bieten etwa einen ganzen Supermarkt mit Inhalt für 35.000 Euro an oder möchten ihre gesamte Schiffsflotte, offen für alles, gegen irgendetwas tauschen. Die kuriosesten Anzeigen von Ebay Kleinanzeigen aus dem Jahr 2022 präsentieren wir Ihnen in unserer Bildergalerie.