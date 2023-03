„Earth Hour“ 2023 in Berlin Das Brandenburger Tor steht eine Stunde im Dunkeln

Anders als in Vorjahren waren - unter anderem in Folge der Energiekrise - die Lichter an einem Teil der Sehenswürdigkeiten allerdings ohnehin gar nicht mehr an. So verwies das Staatsministerium in Baden-Württemberg darauf, dass das Land seit Sommer mit Blick auf den Ukrainekrieg als Beitrag zum Energiesparen die Beleuchtung insgesamt so weit wie möglich zurückgefahren habe.