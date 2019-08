„Eher Spielzeug als Verkehrsmittel“ : Städtetag will Anbieter von E-Scootern stärker in die Pflicht nehmen

Städtetag will Anbieter von E-Scootern stärker in die Pflicht nehmen

Eine Frau fährt auf einem E-Scooter an anderen Rollern in Hannover vorbei (Archivfoto). Foto: dpa/Christophe Gateau

Berlin Sie sind gefühlt überall, zumindest in Deutschlands Großstädten: E-Scooter. Das Problem: Längst nicht alle fahren damit so, wie es die Straßenverkehrsordnung vorsieht. Der Deutsche Städtetag fordert nun, dass die Anbieter tätig werden.

Nach dem Start der E-Scooter in Deutschland hatte die Polizei in NRW am Wochenende Tipps und Warnungen veröffentlicht. Aus gutem Grund: Es kommt immer wieder zu Unfällen – oft wegen Alkohols. Anbieter von Leih-E-Scootern gibt es in NRW unter anderem in Düsseldorf und Köln, auch in Mönchengladbach soll es ein solches Angebot geben.