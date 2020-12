Bilanz des Deutschen Wetterdienstes : 2020 zweitwärmstes Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen

Offenbach Mit einer Temperatur von 10,4 Grad im Jahresdurchschnitt liegt 2020 ganz weit vorne in der Statistik der wärmsten Jahre - und bestätigt damit einen alarmierenden Trend. Der Deutsche Wetterdienst mahnt, der Klimawandel schreite schnell voran.

Das Jahr 2020 ist vorläufigen Ergebnissen zufolge in Deutschland das zweitwärmste seit Beginn der Aufzeichnungen gewesen. Das teilte der Deutsche Wetterdiensts (DWD) nach ersten Auswertungen am Mittwoch in Offenbach mit. Die Durchschnittstemperatur betrug demnach 10,4 Grad. Damit liegt 2020 knapp hinter dem Rekordjahr 2018, in dem die mittlere Temperatur 10,5 Grad betrug. Auf den folgenden Plätzen liegen mit knappem Abstand 2019 und 2014 mit jeweils 10,3 Grad.