Schwerpunkt in Niedersachsen Durchsuchungen im Kampf gegen Verbreitung rechtsextremer Musik

Im Kampf gegen die Produktion und Verbreitung von volksverhetzender rechtsextremer Musik hat die Polizei am Donnerstag mehrere Objekte in verschiedenen Bundesländern durchsucht. Schwerpunkt des Einsatzes war Niedersachsen, wie die Generalstaatsanwaltschaft Celle mitteilte. Daneben habe es Durchsuchungen in den Bundesländern Hamburg, Berlin, Thüringen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg gegeben. Auch auf der spanischen Insel Mallorca gebe es ein „Durchsuchungsobjekt“. Nach dpa-Informationen wurde in Thüringen ein Objekt eines bekannten Neonazis im Norden des Freistaats durchsucht.