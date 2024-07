Dunkelziffer wohl weit höher 30.600 registrierte Prostituierte in Deutschland

Rund 30.600 Männer und Frauen in Deutschland haben Ende 2023 offiziell als Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter gearbeitet. Dies waren 8,3 Prozent mehr als im Vorjahr, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Trotz des Anstiegs um 2.300 Personen ist die Zahl weiterhin deutlich niedriger als vor der Corona-Pandemie: Ende 2019 waren bundesweit 40.400 Prostituierte bei den Behörden registriert. Experten gehen von einer hohen Dunkelziffer aus und sprechen von mehr als 300.000 Prostituierten.