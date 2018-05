Dunja Hayali bekommt Bundesverdienstkreuz von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier

Berlin Bundespräsident Steinmeier hat Dunja Hayali das Bundesverdienstkreuz verliehen. "Wir brauchen Journalisten mit Handwerkszeug und Ethos", sagte Steinmeier zur Begründung. Auch andere erhielten den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland.

Hayali bekam den Orden, der auch Bundesverdienstkreuz genannt wird, am Dienstag in Berlin für ihr Engagement gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus. Zeh („Unterleuten“, „Adler und Engel“) wurde ausgezeichnet für ihr Engagement für bürgerliche Freiheitsrechte im digitalen Zeitalter. Ley hat die Internetgruppe #ichbinhier gegründet, die Debatten im Netz in konstruktive und sachliche Bahnen lenken will.