Duisburg verliert Weltrekord : Binz hat die höchste Sandburg der Welt

Die höchste Sandburg der Welt steht beim Sandskulpturen-Festival in Binz und ist 17,66 Metern hoch. Foto: dpa/Jens Büttner

Binz/Duisburg 11.000 Tonnen Sand und 17,66 Meter: Das sind die Maße des Bauwerks, das jetzt im Osteebad Binz steht. Die Sandburg ist damit 98 Zentimeter höher als die bisherige Rekord-Burg aus Duisburg.

Richter Pravin Patel von „Guinness World Records“ aus London und der einheimische Vermesser Christian Haase ermittelten am Mittwoch mit Laser und GPS die Höhe der Ostsee-Sandburg: Das Bauwerk misst 17,66 Meter und ist damit 98 Zentimeter höher als die bisherige Rekord-Burg in Duisburg mit 16,68 Metern, wie der Veranstalter Skulptura Projects mitteilte.

20 Künstler haben in Binz in den vergangenen Wochen an dem Bauwerk gearbeitet. Dafür wurden laut Veranstalter 11.000 Tonnen Sand verwendet.