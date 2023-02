Aktionen der „Letzten Generation“ Klimaaktivisten blockieren Kreuzung Graf-Adolf-Platz in Düsseldorf

Gegen 8.30 Uhr haben die Mitglieder der Klimaprotest-Bewegung „Letzte Generation“ eine große Kreuzung in der Düsseldorfer Innenstadt, am Graf-Adolf-Platz, blockiert und damit einen größeren Stau verursacht. Aktionen gab es am Montag zudem auch in Berlin, Leipzig und Magdeburg. An einer Autobahnausfahrt in der Hauptstadt klebten sich mehrere Aktivisten fest. In Hannover blockierte eine Gruppe einen Kreisel. Zwei der Aktivisten hätten sich am Asphalt festgeklebt, sagte ein Polizeisprecher. Die Störaktionen sorgten mancherorts für Staus.