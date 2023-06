Befürworter der Widerspruchslösung Lauterbach und Laumann eröffnen bundesweiten Tag der Organspende in Düsseldorf

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und sein NRW-Amtskollege Karl-Josef Laumann (CDU) eröffnen am Samstag den bundesweiten Tag der Organspende in Düsseldorf. Beide hatten sich in den vergangenen Tagen für eine grundlegende Reform des Transplantationsgesetzes und die Einführung einer Widerspruchslösung ausgesprochen. Dann wäre jeder Bürger automatisch ein potenzieller Organspender - außer er widerspricht ausdrücklich. Derzeit gilt, dass jeder Bürger vorab ausdrücklich zugestimmt haben muss, um als Organspender zu gelten. Befürworter versprechen sich dadurch mehr Organspenden.