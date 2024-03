Betrieb wieder aufgenommen Bahnverkehr in NRW nach Lokführerstreik wieder angelaufen

Nach dem bundesweiten Streik der Lokführergewerkschaft GDL hat die Bahn in Nordrhein-Westfalen am Mittwoch ihren regulären Betrieb wieder aufgenommen. Das bestätigte eine Unternehmenssprecherin am Morgen. Demnach endete der Streik wie von der Gewerkschaft geplant um 2.00 Uhr.