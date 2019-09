Dürre- und Schädlingskatastrophe : „Im Wald geht grade die Zukunft kaputt“

Künzelsau Die Landwirtschaftsministerin hat in diesem Sommer einen großen Aktionsplan für den Schutz der deutschen Wälder angekündigt. Und das tut offenbar auch Not. Denn Forstarbeiter stehen der Dürre- und Schädlingskatastrophe im Wald aktuell hilflos gegenüber

Kochs Chef Roland Hartz, Forstamtsleiter im Hohenlohekreis, pflegt die Hoffnung - so wie sein Mitarbeiter die jungen Eichen pflegt: „Ich bin überzeugt: Der Wald hat eine Zukunft.“ Pflanzen wollten überleben, passten sich an. Und es gebe es eine große Vielfalt von etwa 15 Baumarten im Wald. „Wir haben hier längst überall Mischwald“, sagt der Forstexperte.

Er weiß, dass in dieser historischen Katastrophe nicht nur die Bäume leiden, sondern auch viele seiner Kollegen gegen Burn-out kämpfen. Was sie an Zerstörung in kürzester Zeit erleben, war so noch nie da. „Da tauchen Schädlinge auf, die wir bisher nicht kannten“, sagt Hartz. „Wir lernen jede Woche einen neuen Namen.“