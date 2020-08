Kommt der Wendler? : Pietro Lombardi nicht mehr in „DSDS“-Jury

Berlin Sänger Pietro Lombardi sitzt nicht mehr länger in der Jury der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“. Spekulationen um seinen Nachfolger und Sitznachbar von Dieter Bohlen werden laut - kommt nun der Wendler oder die Kelly?

Der 28-Jährige schrieb am Montag auf Instagram: „Ich wünsche euch viel Spaß bei der neuen Staffel. Viel Spaß an die neue Jury und an jeden Kandidaten. (...) Danke an meine Fans, die immer an mich glauben. Es werden neue Sachen kommen.“ Auch Choreographie-Expertin Oana Nechiti (32) wird ihren Stuhl räumen. „Es wird neben Dieter Bohlen eine komplett neue Jury geben“, teilte eine RTL-Sprecherin in Köln auf Anfrage mit. „Die Juroren werden wir in den nächsten Tagen bekanntgeben.“ Dieter Bohlen werde Chefjuror bleiben. Zuerst hatte die „Bild“-Zeitung am Montag online über die Veränderung berichtet.