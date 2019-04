Sorgenfrei fliegen : Drohne versichern - darauf müssen Sie bei einer Versicherung achten

Drohnen ermöglichen einen ganz anderen Blick auf die Welt - spektakuläre Fotos aus der Vogelperspektive oder beeindruckende Videoaufnahmen machen die Fluggeräte immer beliebter. Leider steigt aber nicht nur die Zahl der Drohnen am Himmel, sondern auch die Zahl der Unfälle am Erdboden.

Die dadurch verursachten Schäden können sehr teuer werden. Eine Versicherung schützt Sie im Schadensfall vor hohen Kosten. Doch welche Versicherungen gibt es eigentlich? Und was gilt es zu beachten, damit die Drohnen-Versicherung wirklich zahlt? Wir liefern den Überblick.

Was ist eine Drohnen-Versicherung?

Drohne auspacken, Fernbedienung aktivieren, und los geht's? So einfach ist es leider nicht, denn das Fliegen einer Drohne muss geübt und viele Dinge beachtet werden, bevor das kleine Fluggerät in den Himmel düsen kann. Hier machen wir Sie fit für Ihren ersten Drohnenflug. Aber wie sieht es rechtlich aus?

Der Absturz einer Drohne oder eine Kollision kann zu teuren Sachbeschädigungen und Unfällen mit Menschen führen. Für diese Schäden muss derjenige zahlen, dem die Drohne gehört. Für den Halter ist also eine Drohnen-Versicherung wichtig. Noch wichtiger ist es zu wissen, wann eine solche Versicherung zahlt.

Von einer Drohnen-Versicherung sind grundsätzlich nur legale Drohnenflüge abgedeckt. Jeder Drohnen-Pilot sollte deshalb gut mit der gesetzlichen Regelung vertraut sein. Andernfalls drohen Strafen und Bußgelder. Das gilt vor allem für die am 1. Oktober 2017 eingeführte neue Drohnen-Verordnung. Seither dürfen Multicopter zum Beispiel nur noch bis zu einer Höhe von 100 Metern geflogen werden.

Außerdem sind Flüge über Vogelschutzgebieten, Privatgeländen oder über Gebieten in der Nähe von Flughäfen ohne spezielle Genehmigung verboten. Um nicht den Überblick zu verlieren, können Sie zum Beispiel die kostenlose Drohnen-App der Deutschen Flugsicherung nutzen oder spezielle Flugkarten verwenden.

Jeder Drohnenbesitzer muss seine Drohne zudem mit einer Plakette versehen, auf der sein Name und seine Adresse stehen. Bei unbemannten Fluggeräten ab zwei Kilogramm Gewicht ist außerdem ein Drohnen-Führerschein Pflicht. Dieser ist nur gültig, wenn er bei einer vom Luftfahrt-Bundesamt anerkannten Stelle erworben wurde.

So landen Sie wegen einer Drohne nicht im Gefängnis

Tipps von Reisebloggern : So landen Sie wegen einer Drohne nicht im Gefängnis

Muss man seine Drohne versichern?

Jede Drohne muss gegen Ansprüche auf Schadensersatz versichert sein. Das ist gesetzlich vorgeschrieben. Nur wenn Sie die Drohne ausschließlich im privaten Betrieb in geschlossenen Räumen fliegen lassen wollen, ist laut Gesetz keine Haftpflichtversicherung nötig.

Laut Luftverkehrsgesetz gilt die Haftpflicht bei Unfallschäden durch Drohnen für bis zu 750.000 Rechnungseinheiten. Das entspricht in etwa einer Million Euro. Die versicherte Deckungssumme einer Drohnen-Versicherung muss deshalb mindestens etwa eine Million Euro betragen. Allerdings können bei einem Vorfall natürlich auch gleich mehrere Schäden auf einmal entstehen. Es ist deshalb ratsam, sich für einen Tarif mit einer deutlich höheren Deckungssumme zu entscheiden.

Welche Drohnen-Versicherungen gibt es?

Eine Haftpflichtversicherung leistet Schadensersatz im Falle einer Schädigung Dritter und deckt die gesetzlich vorgeschriebene Versicherungspflicht für Luftfahrzeuge wie Drohnen ab. Eine Kaskoversicherung ist optional und versichert Schäden am Gerät und dessen Verlust.

Neuere Tarife gelten außerdem oft nur für Drohnen mit einem geringen Gewicht. Am besten fragen Sie direkt bei der Versicherung nach und lassen sich schriftlich bestätigen, dass der Tarif die gesetzliche Haftpflicht im Sinne einer Gefährdungshaftung für das eigene Gerät abdeckt. Ein Vorteil der privaten Haftpflichtversicherung mit Drohnenschutz ist, dass meist auch der Ehepartner und die eigenen Kinder versichert sind.

Wer seine Drohne auch gewerblich nutzt und zum Beispiel mit Drohnenbildern oder -videos Geld verdient, ist nicht über die Privat-Haftpflicht versichert. Für den gewerblichen Betrieb ist in jedem Fall eine spezielle Drohnenhaftpflichtversicherung nötig. Diese wird oft unter den Namen "Halter-Haftpflichtversicherung" oder "Luftfahrt-Haftpflichtversicherung" angeboten. Sie muss den gewerblichen Einsatz ausdrücklich mit einschließen. Auch private Nutzer, deren Privathaftpflicht keinen ausreichenden Drohnenschutz gewährleistet, können sich über eine solche Versicherung versichern. Der Vorteil dieser speziellen Versicherungen ist, dass sie meist auch schwerere Geräte und den Betrieb durch Freunde versichern. Auch hier gilt, dass Piloten ihre Drohne erst dann fliegen lassen dürfen, wenn sie eine entsprechende Versicherung abgeschlossen haben.

Wer bietet Drohnen-Versicherungen an?

Privathaftpflichtversicherungen mit Drohnenschutz werden von vielen klassischen Versicherungsunternehmen angeboten. Teilweise bieten diese auch Drohnen-Halterhaftpflichtversicherungen und Kaskoversicherungen an.

Die Angebote der einzelnen Anbieter unterscheiden sich teils stark, das gilt für Privathaftpflichtversicherungen wie für spezielle Quadrocopter-Versicherungen. Welche Versicherung am besten passt, hängt von den individuellen Bedürfnissen des Versicherungsnehmers ab.

So spielen zum Beispiel maximales Abfluggewicht der Drohne, die Anzahl der versicherbaren Drohnen oder Piloten sowie die Nutzung fremder Drohnen und der Betrieb durch Dritte eine Rolle. Oft nicht abgedeckt sind die Steuerung per Smartphone oder Tablet sowie der automatisch-autonome Flugbetrieb. Auch die Nutzungsart der Drohne spielt hier eine Rolle. So können etwa Wettflüge oder Foto-, Film- und Videoaufnahmen ausgeschlossen sein. Freies Fliegen außerhalb von Modellfluggeländen und Indoor-Flüge sind ebenfalls oft nicht erlaubt.