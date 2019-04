Tipps von Reisebloggern : So landen Sie wegen einer Drohne im Urlaub nicht im Gefängnis

Düsseldorf Drohnen ermöglichen im Urlaub einen anderen Blick auf die Welt. Doch nicht überall sind sie erlaubt. Damit niemand im Gefängnis landet oder eine Geldstrafe zahlen muss, erklären zwei Reiseblogger den Hobby-Drohnen-Piloten die Rechtslage - für 135 Länder.

Übersicht über die Rechtslage zu Drohnen in 135 Ländern

In den vergangenen drei Jahren wälzten sie Luftfahrtgesetze, erkundigten sich bei Luftfahrtbehörden vor Ort und fragten Piloten in den Ländern. Die Ergebnisse ihrer Recherche veröffentlichten sie in ihrem Blog My-Road.de und halten die Übersicht seitdem aktuell, auch mit Hilfe von Lesern in den jeweiligen Ländern. Eine Garantie können sie zwar nicht geben. Dennoch können sich Reisende an den Empfehlungen der beiden Leipziger orientieren - egal ob sie nach Mallorca fliegen oder in die Niederlande fahren, ob sie einen Aufenthalt in den USA oder einen Urlaub in Thailand planen. Bisher sind den beiden zwar nur wenige Touristen mit einer Drohne begegnet. „Aber es kommt immer häufiger vor.“