Versorgung nur knapp gesichert : Rotes Kreuz ruft in Coronakrise zu Blutspenden auf

Berlin Es gibt kaum noch genug Blutkonserven - und schuld daran ist offenbar die Corona-Krise. Das Rote Kreuz warnt: Sollten in den kommenden Tagen nicht genug Blutspenden eingehen, wäre die Versorgung „innerhalb kurzer Zeit nicht mehr lückenlos abgesichert“.

In der Coronakrise arbeitet der Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) nach eigenen Angaben mit Hochdruck an einer Sicherung der Patientenversorgung mit Spenderblut. Derzeit sei die Versorgung mit lebensrettenden Blutpräparaten „noch auf niedrigstem Niveau gesichert“, erklärte der medizinische Geschäftsführer des DRK-Blutspendedienstes Nord-Ost, Torsten Tonn, am Montag in Berlin.