Großeinsatz in Dresden Blitzeinschlag am Elbufer – zehn Menschen teils schwer verletzt

Nach Angaben der Feuerwehr schlug während eines Gewitters am Montagnachmittag ein Blitz am Elbufer nahe dem Rosengarten in der sächsischen Landeshauptstadt ein. Zehn Menschen wurden dabei verletzt. Vier von ihnen erlitten so schwere Verletzungen, dass sie in Lebensgefahr schwebten. Zwei 27 und 30 Jahre alte Männer wurden nach einem Herzstillstand reanimiert, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Montagabend sagte.