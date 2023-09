LKA ermittelt Versuchter Brandanschlag auf geplante Flüchtlingsunterkunft in Dresden

Nach Angaben der Polizei vom Samstag kletterten die Täter über einen Zaun und gelangten so auf das Gelände der leerstehenden ehemaligen Mittelschule in der Alexander-Herzen-Straße im Dresdner Stadtteil Klotzsche. Dort schütteten sie eine brennbare Flüssigkeit an die Fassade des Gebäudes und legten eine Trasse bis zum Zaun, die sie entzündeten. Das Feuer sei erloschen, bevor es am Schulgebäude anlangte.