Großeinsatz der Polizei in Dresden Unbekannter soll Mädchen bedrängt haben

Bereits in der vergangenen Woche war eine Zwölfjährige von einem Unbekannten in Dresden bedrängt worden. Dieser hatte das Mädchen in ein Waldstück gezogen. Als die Zwölfjährige laut um Hilfe rief, eilte eine ältere Frau zu Hilfe. Der Mann ließ von dem Mädchen ab und floh. Die Polizei prüft einen Zusammenhang der beiden Fälle, weil sich die Täterbeschreibung gleichen. Dabei handelt es sich um einen schwarz gekleideten Mann, etwa 1,85 Meter groß, mit einer schwarzen Stoffmaske.