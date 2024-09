Ursache noch unbekannt Teile der Carolabrücke in Dresden eingestürzt

Update | Dresden · Teile der Carolabrücke in Dresden stürzen in der Nacht ein. Betroffen sind das Straßenbahngleis und Teile des Gehwegs. Eine Straßenbahn war in dem Moment nicht auf der Brücke. Weiterhin bleibt es in der Nähe der Brücke gefährlich.

11.09.2024 , 07:34 Uhr

8 Bilder Carolabrücke in Dresden teilweise eingestürzt 8 Bilder Foto: dpa/Robert Michael

Ein Teil der Carolabrücke – eine der Verkehrsadern ins Dresden – ist in der Nacht teilweise in die Elbe gestürzt. Betroffen sind laut Lagezentrum der Fußgänger- und Radweg sowie die Straßenbahngleise. Nach Angaben der Feuerwehr Dresden geht es um eine Länge von 100 Metern. Zwei Leitungen für Fernwärme wurden beschädigt und es strömt heißes Wasser aus. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von X angezeigt werden. Datenschutzseite Einverstanden Wie die @feuerwehr_dresden informiert, ist ein Teil der #Carolabrücke in #Dresden eingebrochen. Dadurch kommt es aktuell zu einer Sperrung in diesem Bereich. Ebenso ist die Fernwärme Versorgung im gesamten Stadtgebiet eingeschränkt, da Leitungen gebrochen sind. pic.twitter.com/ESZSEM9rgF — Pixel_Roulette (@Pixel_Roulette) September 11, 2024 Dieses Element enthält Daten von X. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren. Keine Menschen verletzt Menschen wurden nach bisherigen Erkenntnissen nicht verletzt. Von den Dresdner Verkehrsbetrieben hieß es, eine Straßenbahn habe sich nicht auf der Brücke befunden. Somit seien Fahrgäste und Fahrzeuge nicht zu Schaden gekommen. Auf der Brücke sind demnach an Wochentagen die Linien 3 und 7 stündlich auch nachts unterwegs. Betroffen von dem Einsturz ist nach den Angaben die südliche Hälfte der Brücke, die die Straße Terrassenufer und ein Stück der Elbe überspannt. Laut Feuerwehr hat sich am Brückenkopf auf der Seite der Altstadt eine etwa ein Meter langer Spalt gebildet. Zudem sind Fernwärme-Leitungen beschädigt. „Im gesamten Stadtgebiet fällt momentan die Fernwärme aus“, teilte die Feuerwehr mit. Durch das ausströmende Wasser stehen Teile des Terrassenufers komplett unter Wasser. Einsturz gegen 3 Uhr in der Nacht Wie es dazu kam, dass sich Teile der Brücke gegen 3 Uhr lösten, ist bislang unklar. Die Carolabrücke gehört zu den wichtigen Verkehrsbrücken in Dresden. Der Bereich wurde weitläufig abgesperrt. „Wir bitten die Bevölkerung den Bereich weiträumig zu meiden und die Einsatzkräfte nicht zu behindern“, bat ein Feuerwehrsprecher. Weiter akute Einsturzgefahr „Wir rechnen damit, dass weitere Teile der Brücke einstürzen könnten“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Mittwochmorgen vor Ort. Er rief die Menschen auf, der Brücke möglichst fernzubleiben. „Es besteht Lebensgefahr“ auf der Brücke und an der Brücke, hieß es. Derzeit sei eine Drohnenstaffel im Einsatz, um das Ausmaß der Schäden zu erkunden. Am Morgen werden Straßenbahnen umgeleitet, ebenso der Autoverkehr. Die Bundeswasserstraße ist gesperrt, wie die Polizei mitteilte, ebenso der Elbradweg und das Terrassenufer. „Gegenwärtig finden sich die Sachverständigen der einzelnen Gewerke, der Stadtverwaltung und aller beteiligten Partner ein, um das weitere Vorgehen zu besprechen“, hieß es von der Feuerwehr. Dieser Text wurde aktualisiert. Hier geht es zur Bilderstrecke: Carolabrücke in Dresden teilweise eingestürzt

(tg/dpa)