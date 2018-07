Dresden: Polizei findet zwei tote Mädchen in Wohnung des Vaters

Polizei findet zwei kleine Mädchen tot in Wohnung des Vaters

Tragödie in Dresden

Dresden Polizisten haben in Dresden zwei kleine Mädchen in der Wohnung ihres Vaters tot aufgefunden. Der 55-jährige Mann wurde fstgenommen.

Wie die Polizei in der sächsischen Hauptstadt am Sonntag mitteilte, meldete sich am frühen Samstagabend die Mutter der drei und sechs Jahre alten Kinder bei der Polizei, weil ihr Ex-Lebenspartner die Töchter nicht wie vereinbart nach der Betreuung wieder zurückbrachte.