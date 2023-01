Juwelenraub im Grünen Gewölbe Erste Geständnisse und Details zum Jahrhundertdiebstahl

Ein nicht namentlich genannter Komplize hat demnach am Tatort Schaum aus einem Feuerlöscher verteilt, um Spuren zu verwischen. Zu sechst seien sie mit einem Fluchtauto in eine Tiefgarage gefahren und hätten den Wagen dort angezündet. Danach seien sie mit einem anderen PKW nach Berlin geflohen. Er sei am selben Tag noch in die Schule gegangen, sagte Rabieh R. Auf die Beute habe er keinen Zugriff. Er wisse auch nicht, wo die noch fehlenden Stücke seien.