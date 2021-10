Untersuchung : Dresden ist hundefreundlichste Großstadt Deutschlands, Köln landet auf letztem Platz

Berlin Ein Portal untersuchte die 20 größten deutschen Städte auf verschiedene Einflussfaktoren, wie zum Beispiel die Anzahl der Hundewiesen und Tierärzte.

Dresden ist einer Untersuchung zufolge die hundefreundlichste Großstadt Deutschlands. Die sächsische Landeshauptstadt punkte vor allem mit Hundewiesen sowie der Zahl von Tierärzten und Tierfachhandlungen, teilte die Plattform Onlinecasinosdeutschland.com am Freitag in Berlin mit. Das Portal untersuchte die 20 größten deutschen Städte auf verschiedene Einflussfaktoren.

Dabei wurden nach Angaben des Portals unter anderem auch die Zahl der in der jeweiligen Stadt lebenden Hundehalter, die Zahl der Hunde in Tierheimen, ansässige Züchter und hundefreundliche Restaurants oder Hotels erfasst. Auf Platz zwei nach Dresden kam - ebenfalls in Sachsen - Leipzig, gefolgt von Düsseldorf und Hamburg. In diesen drei Städten liege die Hundesteuer jeweils unter hundert Euro, und es gebe viele Hundeparks. Die wenigsten Punkte in dem Vergleich erreichte Köln, nur wenig besser schnitt Stuttgart ab.