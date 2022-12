Großeinsatz der Polizei Geiselnahme in Dresdner Innenstadt ist beendet

In der Dresdner Innenstadt gab es eine Geiselnahme, doch die konnte am Samstagmittag beendet werden. Nach eigenen Angaben stellte die Polizei telefonischem Kontakt zu dem mutmaßlichen Geiselnehmer her, der Mann habe sich in einem Raum in der Altmarkt-Galerie verschanzt. Der Täter sei dann unverletzt gefasst worden, teilte die Polizei mit.