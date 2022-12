Großeinsatz der Polizei Geiselnahme in Dresdner Innenstadt

Dresden · In der Dresdner Innenstadt gibt es eine Geiselnahme. Das teilte die Polizei am Samstag mit. Die Altstadt-Galerie und auch der Striezelmarkt in der Innenstadt werden geräumt. Was bisher bekannt ist.

10.12.2022, 11:56 Uhr

Die Polizei ist mit einem Großaufgebot in der Dredner Innenstadt im Einsatz (Symbolbild). Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

In der Dresdner Innenstadt gibt es eine Geiselnahme, teilte die Polizei am Samstag mit. „In diesem Zusammenhang werden die Altmarktgalerie und angrenzende Bereiche evakuiert“, teilte die Polizei am Samstag mit. Der Zugang sei derzeit nicht möglich. Medienberichte, wonach ein Mensch in dem Einkaufszentrum erschossen wurde, wollte die Polizei zunächst nicht bestätigen. Die Lage sei noch sehr unübersichtlich, sagte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. Die Polizei bittet Anwohner und Besucher wegen der Geiselnahme, die Dresdner Innenstadt zu meiden. Der Striezelmarkt bleibe vorerst geschlossen, teilte die Polizei am Samstagvormittag mit. Der Bereich rund um die Altmarkt-Galerie sei abgesperrt. Aufgrund des Polizeieinsatzes wegen einer Geiselnahme in der Dresdner Innenstadt kommt es auch zu Verkehrseinschränkungen. Das teilte die Polizei am Samstag bei Twitter mit. Auch der Öffentliche Personennahverkehr der Dresdner Verkehrsbetriebe sei betroffen. Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.

(aku/AFP/Reuters)