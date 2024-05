Großeinsatz in Dresden Blitzeinschlag am Elbufer – zehn Menschen teils schwer verletzt

Nach Angaben der Feuerwehr schlug während eines Gewitters am Montagnachmittag ein Blitz am Elbufer nahe dem Rosengarten in der sächsischen Landeshaupstadt ein. Einsatzkräfte mussten zwei Männer wiederbeleben. Insgesamt wurden laut Feuerwehr drei Frauen und sieben Männer in umliegende Krankenhäuser gebracht.