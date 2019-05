Haftbefehl in Dresden erlassen : 55-jähriger Vater soll die eigenen Kleinkinder getötet haben

Die Polizei hat das das Haus in Dresden, in dem die Morde passiert sein sollen, abgesperrt. Foto: dpa/Robert Michael

Dresden Bluttat in Dresden: Ein Vater soll seine zwei und fünf Jahre alten Kinder getötet haben. Der 55-Jährige wurde wegen des Verdachts des zweifachen Mordes festgenommen.

Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit.Gegen den Mann wurde inzwischen Haftbefehl erlassen. Zu den Hintergründen der Gewalttat am Donnerstagabend machten die Ermittler zunächst keine Angaben.

Der dringend Tatverdächtige wurde am Freitagnachmittag dem Ermittlungsrichter am Dresdner Amtsgericht vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen Verdachts des Mordes in zwei Fällen. Der 55-Jährige befindet sich in Untersuchungshaft.