Drei Tote und zwei Verletzte 63-jähriger Täter von Albstadt soll Jäger gewesen sein

Eine Sprecherin der Polizei sagte bereits am Nachmittag, dass es sich bei dem Vorfall nicht um einen Amoklauf handle. Es bestand keine Gefahr für die Bevölkerung. Kurz nach 12.30 Uhr seien am Sonntag mehrere Notrufe wegen Schüssen eingegangen. Die Polizeikräfte hätten dann vor Ort die Toten und Verletzten gefunden. Die Tat habe sich in dem und um das Wohnhaus der Familie im Albstädter Stadteil Lautlingen abgespielt.