Drei Tote : Obduktion in Bienenbüttel bestätigt vermutetes Tatgeschehen

Obduktion in Bienenbüttel bestätigt vermutetes Tatgeschehen

Ein Ermittler der Polizei arbeitet am Tatort. Auf benachbarten Wohngrundstücken bei Bienenbüttel sind drei Tote gefunden worden. Foto: dpa/Philipp Schulze

Bienenbüttel Ein 85-Jähriger Mann aus Bienenbüttel hat wohl erst zwei Nachbarn und dann sich selbst getötet. Sie sollen sich zuvor schon längere Zeit gestritten haben. Alle drei Toten weisen Schussverletzungen auf.

Die Obduktion der drei Toten im niedersächsischen Bienenbüttel bestätigt die Ermittler in ihrer Annahme, dass ein 85-jähriger Mann erst zwei Nachbarn und dann sich selbst tötete. Die Untersuchung passt zum vermutetet Tatgeschehen, wie die Staatsanwaltschaft Lüneburg am Mittwoch auf Anfrage mitteilte.

Die drei Leichen waren am Freitag auf benachbarten Grundstücken in einem Wohngebiet in Bargdorf, einem Ortsteil von Bienenbüttel im Landkreis Uelzen, gefunden worden.