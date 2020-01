Millionenschaden : Berühmtes Drei-Sterne-Restaurant im Schwarzwald komplett niedergebrannt

Baiersbronn Das Drei-Sterne-Restaurant „Schwarzwaldstube“ in Baiersbronn ist bei einem Brand nach Angaben der Feuerwehr komplett zerstört worden. Es zählte zu den besten Häusern in Deutschland.

Verletzt wurde bei dem Brand beim „Hotel Traube Tonbach“ in Baiersbronn in der Nacht zu Sonntag niemand, wie ein Feuerwehrsprecher am Morgen sagte - das renommierte Restaurant sei allerdings vollständig zerstört. Auch nach Stunden war der Brand zunächst nicht gelöscht. Die Ursache für das Feuer war am Morgen völlig unklar.