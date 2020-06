Feuerwehrmänner gestehen Brandstiftung : „Wir beide wollten als Helden dastehen“

Darmstadt Nach einem Feuer in einem Hochhaus haben zwei freiwillige Feuerwehrleute am Donnerstag zum Prozessauftakt vor dem Darmstädter Landgericht die Brandstiftung gestanden. Das Motiv war offenbar Geltungssucht.

Mehrfacher Mordversuch, Körperverletzung und Brandstiftung: Zwei junge Feuerwehrleute haben nach einem Kellerbrand in einem Hochhaus zum Prozessauftakt am Donnerstag vor dem Darmstädter Landgericht die Brandstiftung gestanden. Die 21 und 22 Jahre alten Deutschen räumten ein, am 31. Oktober vergangenen Jahres mit Grillanzündern einen Kellerbrand in dem achtstöckigen Wohnhaus in Offenbach gelegt und 100 000 Euro Sachsachen verursacht zu haben. Aus Sicht der Staatsanwaltschaft ist Brandstiftung ein gemeingefährliches Mittel und ein Mordmerkmal. Sie wirft den jungen Männern Mordversuch an 43 Bewohnern vor.